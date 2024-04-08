Parisien: три человека погибли при взрыве в многоэтажном доме в Париже
8 апреля 202400:15
Три человека погибли в результате взрыва и пожара в многоэтажном доме в Париже, пишет газета Parisien.
Инцидент произошел в 11-м округе на востоке французской столицы. По информации издания, перед пожаром в доме прогремел взрыв.
Причина хлопка неизвестна. Источник газеты отметил, что в доме не было газа.
В марте взрыв произошел в многоквартирном жилом доме в Дидубийском районе Тбилиси. Жертв и пострадавших нет, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru