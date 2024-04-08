Parisien: три человека погибли при взрыве в многоэтажном доме в Париже

Инцидент произошел в 11-м округе на востоке французской столицы. По информации издания, перед пожаром в доме прогремел взрыв.

Причина хлопка неизвестна. Источник газеты отметил, что в доме не было газа.

В марте взрыв произошел в многоквартирном жилом доме в Дидубийском районе Тбилиси. Жертв и пострадавших нет, отмечает «Радиоточка НСН».

