Parisien: три человека погибли при взрыве в многоэтажном доме в Париже

Три человека погибли в результате взрыва и пожара в многоэтажном доме в Париже, пишет газета Parisien.

В многоэтажке в Казани взорвался газ

Инцидент произошел в 11-м округе на востоке французской столицы. По информации издания, перед пожаром в доме прогремел взрыв.

Причина хлопка неизвестна. Источник газеты отметил, что в доме не было газа.

В марте взрыв произошел в многоквартирном жилом доме в Дидубийском районе Тбилиси. Жертв и пострадавших нет, отмечает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Ирина Калашникова
ТЕГИ:ВзрывПарижФранция

Горячие новости

Все новости

партнеры