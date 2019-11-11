Жертвами теракта в Сирии стали семь человек
В сирийском городе Камышли близ границы с Турцией произошло три взрыва, в результате которого погибли семь человек. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, среди пострадавших еще 70 человек. Взрывы произошли в результате срабатывания бомб в автомобилях.
Отмечается, что были серьезно повреждены близлежащие здания, также сгорели несколько машин. На данный момент ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за инцидент.
Напомним, 22 октября президент России Владимир Путин и турецкий лидер Тайип Эрдоган подписали совместный меморандум о взаимопонимании, в котором зафиксировали порядок действий по урегулированию ситуации на севере Сирии в зоне турецкой военной операции «Источник мира».
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