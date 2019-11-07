Турция заявила о причастности страны к уничтожению аль-Багдади
Министерство национальной обороны Турции заявило о своей причастности турецких спецслужб и армии к уничтожению главаря запрещенного в России «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщил глава оборонного ведомства Хулуси Акар.
Накануне президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкие силы безопасности задержали 13 человек из ближайшего окружения террориста №1. В руках силовиков, в том числе, оказалась жена и их ребенок.
Напомним, 27 октября резидент США Дональд Трамп объявил, что главарь террористической организации «Исламское государство» был уничтожен в ходе спецоперации США в Сирии.
Причем, это уже не первый случай, когда заявляется о смерти лидера террористов, но позже эта информация не подтверждается. Так президент информационно-аналитического центра «Религия и общество» Алексей Гришин предположил в интервью НСН, что информация о гибели лидера ИГ запущена в СМИ умышленно.
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