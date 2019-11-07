Турция заявила о причастности страны к уничтожению аль-Багдади

Министерство национальной обороны Турции заявило о своей причастности турецких спецслужб и армии к уничтожению главаря запрещенного в России «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщил глава оборонного ведомства Хулуси Акар.

Накануне президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкие силы безопасности задержали 13 человек из ближайшего окружения террориста №1. В руках силовиков, в том числе, оказалась жена и их ребенок.