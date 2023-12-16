Один человек погиб при стрельбе у ТЦ в Лос-Анджелесе
Стрельба произошла у торгового центра в Лос-Анджелесе, погиб один человек. Об этом говорится в заявлении на сайте местной полиции.
Инцидент произошел в пятницу на улице Эль-Сегундо-Бульвар.
«Как только полицейские прибыли на место происшествия, они обнаружили пострадавшего, черного 32-летнего мужчину, получившего огнестрельное ранение. Мужчину госпитализировали в местную больницу, где он скончался», — указали правоохранители.
Также огнестрельные ранения получили четыре мужчины в возрасте от 40 до 50 лет, их госпитализировали. Трое пострадавших находятся в стабильном состоянии, еще один — в критическом.
Ранее неизвестный открыл стрельбу в Невадском университете в Лас-Вегасе, погибли не менее трех человек, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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