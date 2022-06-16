Жену экс-президента Молдавии обвинили в незаконном обогащении на €1 млн

Галину Додон, супругу бывшего президента Молдавии Игоря Додона, обвинили в соучастии в незаконном обогащении. По данным Генпрокуратуры, женщина участвовали в получении мужем имущества на сумму более 21 млн леев (свыше €1 млн), что существенно превышает задекларированный доход 3 млн леев (€150 тыс.).

Как сообщила представитель Генпрокуратуры республики Мариана Керпек, Галина Додон вину не признала. Прокурор запретил ей покидать страну в течение двух месяцев, сообщает ТАСС.

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Игорь Додон с 31 мая находится под домашним арестом. Его обвиняют в незаконном обогащении, коррупции, незаконном финансировании партии и госизмене. Обвинения экс-президент называет политически мотивированными.

Задержание бывшего президента Молдавии Игоря Додона сфальсифицировано руководством страны для дискредитации России, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» бывший спикер парламента Приднестровья Александр Щерба.

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ФОТО: ФОТО РИА Новости / Мирослав Ротарь
ТЕГИ:Игорь ДодонМолдавия
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