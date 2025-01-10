Жену Асада обвинили в работе на британскую разведку
Жена экс-президента Сирии Башара Асада Асма могла быть вовлечена в сотрудничество с разведывательными службами Великобритании, сообщает Sky News Arabia со ссылкой на секретные документы сирийских спецслужб, которые обнародовал журналист Низар Найуф.
Утверждается, что Асма получила работу в американском JPMorgan Bank в Лондоне при поддержке офицера британской разведки Элизы Буллер. Отец Башара Хафез Асад испытывал недоверие к своей будущей невестке и был противником их брака. По этой причине он поручил спецслужбам провести наблюдение за Асмой, чтобы собрать информацию о ее социальном круге. Агенты британских спецслужб присутствовали на одном из приемов отца Асмы, где был и Асад.
Ранее в Кремле опровергли развод Асада и заморозку его активов в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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