СМИ: Жена Башара Асада переведена в изоляцию из-за рецидива рака крови

Жена бывшего президента Сирии Асма Асад была изолирована от других людей в связи с рецидивом лейкемии, сообщили источники британской газеты The Telegraph. По информации издания, врачи оценивают шансы женщины на выживание как «50/50».

Один из собеседников заявил, что Асма не может находиться в одной комнате с другими людьми из-за угрозы инфекции. Другой источник добавил, что в последние недели ее состояние оставалось критическим.