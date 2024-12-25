СМИ: Жена Башара Асада переведена в изоляцию из-за рецидива рака крови

Жена бывшего президента Сирии Асма Асад была изолирована от других людей в связи с рецидивом лейкемии, сообщили источники британской газеты The Telegraph. По информации издания, врачи оценивают шансы женщины на выживание как «50/50».

Один из собеседников заявил, что Асма не может находиться в одной комнате с другими людьми из-за угрозы инфекции. Другой источник добавил, что в последние недели ее состояние оставалось критическим.

Асад признался, что оставался в Дамаске до 8 декабря

В Москве за ней ухаживает ее отец Фаваз аль-Ахрас, который, как отметил источник, находится в состоянии глубокого горя.

Предполагается, что 49-летняя Асма Асад приехала в Москву на лечение незадолго до того, как ее муж Башар Асад получил убежище в России. Ранее ей был диагностирован острый миелоидный лейкоз, а в 2019 году она объявила о полном выздоровлении после рака груди, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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