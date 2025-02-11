Женщина в Канаде выиграла в лотерею дважды за одну неделю
Жительница города Квебек в Канаде Сильви Бертран два раза за неделю выиграла в крупных лотереях, передает CTV News.
Уточняется, что сначала она приняла участие в телешоу La Poule aux oeufs d'or, где получила $32 тысячи (2,2 млн рублей).
Затем несколько дней спустя она купила еще один лотерейный билет того же розыгрыша и выиграла еще $100 тысяч (6,8 млн рублей).
Женщина поделилась, что на свой выигрыш планирует купить новую машину и сделать ремонт.
Ранее стало известно, что четвертый победитель розыгрыша «Новогоднего миллиарда» от «Русского лото» обратился за призом к распространителю лотерейных билетов «Столото», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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