Женщина в Канаде выиграла в лотерею дважды за одну неделю

Затем несколько дней спустя она купила еще один лотерейный билет того же розыгрыша и выиграла еще $100 тысяч (6,8 млн рублей).

Женщина поделилась, что на свой выигрыш планирует купить новую машину и сделать ремонт.

Ранее стало известно, что четвертый победитель розыгрыша «Новогоднего миллиарда» от «Русского лото» обратился за призом к распространителю лотерейных билетов «Столото», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

