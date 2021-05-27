Женщина сделала прививку от коронавируса и выиграла миллион долларов

Жительница штата Огайо (США) обогатилась после того, как сделала прививку от COVID-19, сообщает ТАСС.

Женщина стала первой победительницей организованной властями лотереи для вакцинированных, в которой зарегистрировались порядка 2,7 миллиона человек. Победительница, которая определилась с помощью генератора случайных чисел, выиграла один миллион долларов.

Расходы на проведение лотереи будут выделены властями штата из средств, которые были получены в рамках федерального пакета мер стимулирования экономики в условиях пандемии, сообщает «Свободная пресса».

Ранее житель американского штата Миссури стал победителем лотереи и обладателем двух миллионов долларов (146,5 миллиона рублей). Приз достался ему, пока он разговаривал по телефону.