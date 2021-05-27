Женщина сделала прививку от коронавируса и выиграла миллион долларов
Жительница штата Огайо (США) обогатилась после того, как сделала прививку от COVID-19, сообщает ТАСС.
Женщина стала первой победительницей организованной властями лотереи для вакцинированных, в которой зарегистрировались порядка 2,7 миллиона человек. Победительница, которая определилась с помощью генератора случайных чисел, выиграла один миллион долларов.
Расходы на проведение лотереи будут выделены властями штата из средств, которые были получены в рамках федерального пакета мер стимулирования экономики в условиях пандемии, сообщает «Свободная пресса».
Ранее житель американского штата Миссури стал победителем лотереи и обладателем двух миллионов долларов (146,5 миллиона рублей). Приз достался ему, пока он разговаривал по телефону.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+9 039 / сут.
Умерли
120 тыс.+402 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+9 759 / сут.
- В Подмосковье начнут штрафовать хозяев, не убравших за своей собакой
- СМИ сообщили, что сообщение о минировании самолёта Ryanair отправили уже после разворота
- Путин: Российская армия должна быть компактной, но эффективной
- «Вектор» ожидает регистрацию «ЭпиВакКороны» в шприц – дозах в июне
- Женщина сделала прививку от коронавируса и выиграла миллион долларов
- Austrian Airlines: Россия не разрешила рейсу из Вены в Москву лететь в обход Белоруссии
- Долговая нагрузка россиян обновила исторический максимум
- Глава Минпросвещения допустил частичный перевод ЕГЭ в дистанционный формат
- Twitter получил шесть штрафов за запрещённый контент на 19 млн рублей
- «Аэрофлот» отменил рейс из Москвы в Вильнюс
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru