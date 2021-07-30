Женщина сбросила 71 килограмм за два года и стала популярной моделью

Бразильянке, страдающей ожирением, удалось сбросить 71 килограмм и стать популярной моделью за два года. Жительница Бразилии прославилась в соцсетях, сообщает Daily Star. По ее словам, вторая беременность повлияла на фигуру девушки, началось ожирение.

«Через полгода после родов я уже весила 139 килограммов. Я заболела послеродовой депрессией и пыталась покончить жизнь самоубийством», - откровенно рассказала 33-летняя Монализа Моура.

Пережив отчаяние, девушка взяла себя в руки и решила изменить свою жизнь к лучшему. Она обратилась в больницу, где хирурги сделали ей резекцию желудка. В итоге после операции объем органа Монализы уменьшился на 15 процентов. В течение двух лет после процедуры ей удалось сбросить 71 килограмм. Для того, чтобы быть стройной, она занималась спортом, соблюдала диету, а также практиковала медитацию.

Внешние перемены помогли женщине стать известной моделью в Instagram. В настоящий момент на нее подписаны почти 200 тысяч человек. Кроме этого, девушка начала зарабатывать на жизнь чирлидингом. Теперь она выступает за популярный футбольный клуб Flamengo.

Ранее диетолог рассказала, как похудеть правильно. Она предостерегла желающих сбросить лишние килограммы от экспресс-методов. По ее словам, быстрое похудение неэффективно. Оно приводит только к уменьшению объема воды, содержимого кишечника и мышц, а жировая ткань в таком случае сжигается минимально.

