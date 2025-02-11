Сайт Канье Уэста приостановил работу после скандала с нацистской символикой

В комментарии компания подчеркнула, что продавцы несут ответственность за соблюдение правил платформы, и отметила, что нарушение условий использования привело к отключению сайта.

Ранее на сайте Yeezy также появлялись футболки с принтом настоящего имени рэпера Diddy, а сам Канье Уэст поддерживал кампанию за освобождение своего коллеги. На прошлой неделе аккаунт рэпера в социальной сети X был заблокирован после серии постов с поддержкой нацизма и нецензурной лексикой, передает «Радиоточка НСН».

