Сайт Канье Уэста приостановил работу после скандала с нацистской символикой
Сайт бренда одежды Yeezy, принадлежащего американскому рэперу Канье Уэсту, прекратил свою работу после появления на нем футболок с нацистской символикой, сообщает NBC.
Компания Shopify, предоставляющая программное обеспечение для розничных магазинов, прекратила сотрудничество с Yeezy, что привело к удалению сайта бренда с платформы, пишет телеканал.
В комментарии компания подчеркнула, что продавцы несут ответственность за соблюдение правил платформы, и отметила, что нарушение условий использования привело к отключению сайта.
Ранее на сайте Yeezy также появлялись футболки с принтом настоящего имени рэпера Diddy, а сам Канье Уэст поддерживал кампанию за освобождение своего коллеги. На прошлой неделе аккаунт рэпера в социальной сети X был заблокирован после серии постов с поддержкой нацизма и нецензурной лексикой, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru