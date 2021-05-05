Женщина из Мали родила девять детей за один раз

Жительница Мали Халима Сиссе родила сразу девять детей — пять девочек и четыре мальчика. Об этом сообщает минздрав страны.

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По указу президента республики Ба Ндау в конце марта женщину перевели из столичной клиники в больницу Марокко. Халима Сиссе родила с помощью кесарева сечения. Результаты УЗИ прогнозировали семь детей вместо девяти. Новорожденные и мать чувствуют себя хорошо.

Министр здравоохранения Мали Фанта Сиби поблагодарила врачей обеих стран за усилия, которые привели к счастливому исходу беременности. Халиме Сиссе 25 лет, через несколько недель она вернется вместе с новорожденными обратно в республику.

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ФОТО: pixabay.com
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