Жена принца Гарри Меган готовит к выпуску книгу о жизни в королевской семье
Супруга принца Гарри Меган решила рассказать в книге о своем опыте жизни в королевской семье, передает The Mirror.
Так, Меган пишет мемуары, в которых обещает быть предельно откровенной. Пока неизвестно, когда книга выйдет в свет.
Сам принц Гарри выпустил свои мемуары Spare год назад, что лишь усилило разлад между королевскими родственниками.
Ранее принц Гарри выиграл дело против британского издания Daily Mirror. Представитель королевской семьи обвинял таблоид во взломе мобильных телефонов и других незаконных методах сбора информации о знаменитостях, применявшихся журналистами, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru