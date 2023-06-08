Ассанж подаст заявление об апелляции в лондонский суд
8 июня 202318:49
Сидящий в британской тюрьме основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж на следующей неделе пост новое заявление об аппеляции в лондонский суд. Об этом в своем Twitter-аккаунте написала его жена.
После повторного заявления об аппеляции дело будет передано на открытое слушание двум новым судьям Высокого суда, отметила она.
Она надеется, что ее мужа не будет экстрадируют в США.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru