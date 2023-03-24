Жена Ассанжа рассказала о психических проблемах мужа

Жена основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла Морис пожаловалась, что у ее мужа, который содержится в лондонской тюрьме, имеются проблемы с физическим и психическим здоровьем. Об этом сообщает газета Times.

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Она отмечает, что мужа целенаправленно заставляют «бесконечно страдать», и то, что с ним происходит - слишком жестоко. Супруга добавила, что Ассанж периодически говорит о самоубийстве, может полностью уйти в себя и ни с кем не разговаривать. В тюрьме заявили, что у него высокий риск самоубийства.

Морис также добавила, что заключенные подали петицию о переводе Ассанжа из-за ухудшающегося состояния.

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ФОТО: РИА Новости//Алекс Макнотон
ТЕГИ:ЗдоровьеДжулиан Ассанж

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