Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в Тихом океане

По данным сейсмологов, очаг землетрясения располагался на глубине 33 км. Сообщений об угрозе цунами не поступало.

Кроме того, подземные толчки магнитудой 5,4 зарегистрировали в Тихом океане у побережья Сальвадора. По данным Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов республики, эпицентр находился в 25 км южнее города Усулутан (население более 73 тыс. человек). Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

