Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в Тихом океане
Землетрясение магнитудой 6,6 зафиксировали в субботу в Тихом океане в районе Кермадекского архипелага (Новая Зеландия). Об этом сообщает Геологическая служба США.
По данным сейсмологов, очаг землетрясения располагался на глубине 33 км. Сообщений об угрозе цунами не поступало.
Кроме того, подземные толчки магнитудой 5,4 зарегистрировали в Тихом океане у побережья Сальвадора. По данным Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов республики, эпицентр находился в 25 км южнее города Усулутан (население более 73 тыс. человек). Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
11,5 млн+98 040 / сут.
Умерли
329 тыс.+673 / сут.
Выздоровели
10,2 млн+29 506 / сут.
- Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в Тихом океане
- Стали известны самые редкие и необычные вакансии в России
- Посол Китая предупредил об угрозе конфликта из-за поддержки США независимости Тайваня
- Пользователи Instagram пожаловались на сбои
- Российский дивизион «Панцирь-С» прибыл на учения в Белоруссию
- На Камчатке выявили первые случаи «омикрона»
- СМИ: Между США и Украиной растет напряженность из-за несогласия в оценках угрозы «вторжения»
- Россия потребовала от Канады объяснить подготовку неонацистов на Украине
- СМИ: Вьетнам получил первую партию российских самолетов Як-130
- Ученый оценил возможность новых пандемий
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru