Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в Тихом океане

Землетрясение магнитудой 6,6 зафиксировали в субботу в Тихом океане в районе Кермадекского архипелага (Новая Зеландия). Об этом сообщает Геологическая служба США.

У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,2

По данным сейсмологов, очаг землетрясения располагался на глубине 33 км. Сообщений об угрозе цунами не поступало.

Кроме того, подземные толчки магнитудой 5,4 зарегистрировали в Тихом океане у побережья Сальвадора. По данным Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов республики, эпицентр находился в 25 км южнее города Усулутан (население более 73 тыс. человек). Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Новая ЗеландияЗемлетрясение
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