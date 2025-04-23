Землетрясение магнитудой 6,2 произошло недалеко от Стамбула
23 апреля 202513:03
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло недалеко от Стамбула, пишет Yeni Şafak.
Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.
По данным Европейско-средиземноморского сейсмоцентра, в Турции произошло землетрясение магнитудой 5,9.
Ранее землетрясение магнитудой 4,3 зарегистрировали у южных Курил, напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Забайкалье сократили время продажи алкоголя на три часа
- Симоньян назвала прорывом меморандум RT Arabic и Министерства информации Омана
- Стивен Содерберг начал работу над фильмом о последнем интервью Джона Леннона
- Песков: Россия по-прежнему против европейских миротворцев на территории Украины
- Песков: РФ не расценивает слова Джей Ди Вэнса как ультиматум
- Актер Максимов покинул труппу Московского ТЮЗа из-за конфликта с администрацией
- Путин: В ВС России поставили более 1,5 млн дронов разных типов
- Землетрясение магнитудой 6,2 произошло недалеко от Стамбула
- В Забайкалье ввели режим ЧС федерального значения из-за пожаров
- Взрыв гранаты в московской гостинице устроил боец поп-ММА
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru