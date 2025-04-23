Землетрясение магнитудой 6,2 произошло недалеко от Стамбула

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло недалеко от Стамбула, пишет Yeni Şafak.

В Узбекистане произошло землетрясение магнитудой 3,4

Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмоцентра, в Турции произошло землетрясение магнитудой 5,9.

Ранее землетрясение магнитудой 4,3 зарегистрировали у южных Курил, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: Zuma \ ТАСС
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