В Узбекистане произошло землетрясение магнитудой 3,4

Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Узбекистане. Об этом заявили в центре сейсмопрогностического мониторинга МЧС страны.

Землетрясение магнитудой 4,0 произошло в Азербайджане

Сейсмособытие зарегистрировали в 13:44 (11:44 мск). Эпицентр подземных толчков находился в Навоийской области в 305 км юго-западнее Ташкента.

О жертвах или разрушениях не сообщается.

Ранее землетрясение магнитудой 5,5 было зафиксировано на острове Серам в Индонезии, напоминает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:ЗемлетрясениеУзбекистан

Горячие новости

Все новости

партнеры