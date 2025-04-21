В Узбекистане произошло землетрясение магнитудой 3,4
21 апреля 202512:31
Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Узбекистане. Об этом заявили в центре сейсмопрогностического мониторинга МЧС страны.
Сейсмособытие зарегистрировали в 13:44 (11:44 мск). Эпицентр подземных толчков находился в Навоийской области в 305 км юго-западнее Ташкента.
О жертвах или разрушениях не сообщается.
Ранее землетрясение магнитудой 5,5 было зафиксировано на острове Серам в Индонезии, напоминает RT.
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- В Узбекистане произошло землетрясение магнитудой 3,4
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru