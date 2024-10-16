Землетрясение магнитудой 6,1 зарегистрировали на востоке Турции
16 октября 202411:01
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Турции, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Толчки зафиксировали на востоке республики, в 46 километрах от города Малатья. Очаг находился на глубине 9 км.
Сведений о пострадавших или разрушениях нет.
Ранее землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировали на территории Камчатки в 93 км от Петропавловска-Камчатского, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru