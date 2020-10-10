Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Тихом океане
10 октября 202019:00
В Тихом океане произошло мощное землетрясение. Его магнитуда - 6,0, сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр стихийного бедствия зафиксирован в 334 км к юго-западу от расположенного на острове Пасха города Анга-Роа. Очаг находился на глубине 10 км.
Известно, что в местности проживают 3,3 тыс. человек.
Уточняется, что данных об угрозе цунами пока нет.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,3 млн+12 846 / сут.
Умерли
22 454+197 / сут.
Выздоровели
1,0 млн+6 781 / сут.
- Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Тихом океане
- Грета Тунберг агитирует за Байдена на выборах в США
- Театр Луны оштрафуют за нарушение антиковидных мер
- Азербайджан сделал новое заявление о прекращении огня в Карабахе
- Аномальное тепло придет в столицу на следующей неделе
10 октября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru