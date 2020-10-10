Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Тихом океане

В Тихом океане произошло мощное землетрясение. Его магнитуда - 6,0, сообщает Геологическая служба США.

Землетрясение произошло у берегов Аляски

Эпицентр стихийного бедствия зафиксирован в 334 км к юго-западу от расположенного на острове Пасха города Анга-Роа. Очаг находился на глубине 10 км.

Известно, что в местности проживают 3,3 тыс. человек.

Уточняется, что данных об угрозе цунами пока нет.

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ФОТО: pixabay.com
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