Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Тихом океане

Эпицентр стихийного бедствия зафиксирован в 334 км к юго-западу от расположенного на острове Пасха города Анга-Роа. Очаг находился на глубине 10 км.

Известно, что в местности проживают 3,3 тыс. человек.

Уточняется, что данных об угрозе цунами пока нет.

