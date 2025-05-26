Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировали в Чили

Речь идет о землетрясении магнитудой 5,7. Эпицентр пролегал на глубине 113 километров и находится в 102 километрах к северо-востоку от города Икике с населением 227 тысяч человек.

Информации о пострадавших и разрушениях в результате толчков не поступало.

Ранее землетрясение магнитудой 5,4 произошло неподалеку от села Кызыл-Таш Кош-Агачского района Республики Алтай, напоминает «Свободная пресса».

