Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировали в Чили

В Тарапаке (Чили) было зарегистрировано землетрясение, сообщили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC).

У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4

Речь идет о землетрясении магнитудой 5,7. Эпицентр пролегал на глубине 113 километров и находится в 102 километрах к северо-востоку от города Икике с населением 227 тысяч человек.

Информации о пострадавших и разрушениях в результате толчков не поступало.

Ранее землетрясение магнитудой 5,4 произошло неподалеку от села Кызыл-Таш Кош-Агачского района Республики Алтай, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:ЧилиЗемлетрясение

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