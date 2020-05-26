Земле предрекли климатическую катастрофу
Международная команда ученых из Германии и Норвегии предупредили об угрозе климатической катастрофы. Потенциальным виновником называются термокарстовые пустоты, которые способные значительно усилить таяние вечной мерзлоты. Как следствие может резко увеличиться выброс углекислого газа и метана, что вызовет значительное повышение температуры атмосферы, информирует Phys.org.
Исследователи проанализировали ситуацию на примере Северо-Восточной Сибири, где вечная мерзлота пока сохраняется в стабильном состоянии.
Термокарсты образуются, когда лёд тает в земле, из-за этого поверхность оседает и возникают впадины, которые заполняются водой. Такие структуры способны значительно усилить таяние вечной мерзлоты.
Моделирование показало, что даже устойчивая вечная мерзлота в Восточной Сибири может раствориться в конце текущего века при наличии термокарстов.
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