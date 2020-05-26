Земле предрекли климатическую катастрофу

Исследователи проанализировали ситуацию на примере Северо-Восточной Сибири, где вечная мерзлота пока сохраняется в стабильном состоянии.

Термокарсты образуются, когда лёд тает в земле, из-за этого поверхность оседает и возникают впадины, которые заполняются водой. Такие структуры способны значительно усилить таяние вечной мерзлоты.

Моделирование показало, что даже устойчивая вечная мерзлота в Восточной Сибири может раствориться в конце текущего века при наличии термокарстов.

