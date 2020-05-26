Земле предрекли климатическую катастрофу

Международная команда ученых из Германии и Норвегии предупредили об угрозе климатической катастрофы. Потенциальным виновником называются термокарстовые пустоты, которые способные значительно усилить таяние вечной мерзлоты. Как следствие может резко увеличиться выброс углекислого газа и метана, что вызовет значительное повышение температуры атмосферы, информирует Phys.org.

Климатолог: Россия теплеет в 2,5 раза быстрее жарких стран

Исследователи проанализировали ситуацию на примере Северо-Восточной Сибири, где вечная мерзлота пока сохраняется в стабильном состоянии.

Термокарсты образуются, когда лёд тает в земле, из-за этого поверхность оседает и возникают впадины, которые заполняются водой. Такие структуры способны значительно усилить таяние вечной мерзлоты.

Моделирование показало, что даже устойчивая вечная мерзлота в Восточной Сибири может раствориться в конце текущего века при наличии термокарстов.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: ru.wikipedia.org
ТЕГИ:ПотеплениеКатастрофаКлимат
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры