Зеленскому запретили говорить на украинском во время конференции в Мюнхене

Президенту Украины Владимиру Зеленскому на Мюнхенской конференции не позволили говорить на украинском языке. Видео публикует Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Зеленский заявил, что украинцы полностью против выборов и не хотят о них говорить
«Могу ли я говорить по-украински?» - спросил он по-английски модератора Кристиану Аманпур.

Ответ модератора был отрицательный.

«Хорошо. Не давите на меня», - ответил Зеленский на английском.

В конце беседы Аманпур обратилась к аудитории, спросив, не хочет ли кто-нибудь задать вопрос Зеленскому, но желающих не нашлось.

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийКонференцияУкраина

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