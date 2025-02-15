Зеленскому запретили говорить на украинском во время конференции в Мюнхене
15 февраля 202515:33
Президенту Украины Владимиру Зеленскому на Мюнхенской конференции не позволили говорить на украинском языке. Видео публикует Telegram-канал «Радиоточка НСН».
«Могу ли я говорить по-украински?» - спросил он по-английски модератора Кристиану Аманпур.
Ответ модератора был отрицательный.
«Хорошо. Не давите на меня», - ответил Зеленский на английском.
В конце беседы Аманпур обратилась к аудитории, спросив, не хочет ли кто-нибудь задать вопрос Зеленскому, но желающих не нашлось.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru