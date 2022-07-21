Зеленскому отказали в просьбе выступить на саммите МЕРКОСУР в Парагвае
Украинскому президенту Владимиру Зеленскому отказали в выступлении на саммите Южноамериканского общего рынка (Mercosur), сообщает Парагвайское информационное агентство со ссылкой на заместителя министра экономических отношений и интеграции страны Рауля Кано Риккарди.
По его словам, глава государства обратился с соответствующей просьбой к президенту Парагвая Марио Абдо Бенитесу, однако ему было решено отказать.
При этом консенсуса относительно возможности такого общения не было. Решение уже доведено до сведения украинского посла Украины в Аргентине и при парагвайском правительстве.
В Mercosur входят Аргентина, Уругвай, Парагвай, Бразили, Венесуэла и Боливия. Организация была образована в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка.
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