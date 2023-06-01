Зеленского призвали рассмотреть вопрос предоставления Украине доступа к ядерному оружию НАТО

Авторы инициативы полагают, что Киев мог бы договорится с Альянсом о размещении тактического ядерного оружия на базах, которые находятся рядом с территорией Украины, с возможностью передачи этих вооружений украинским военно-воздушным силам. В дальнейшем не исключается размещение на Украине баз НАТО и тактического ядерного оружия.

Для рассмотрения петиции президентом Украины необходимо, чтобы в течении 90 дней она набрала 25 тысяч голосов.

Ранее журналисты китайского издания Sohu сделали вывод, что размещение российского ядерного оружия в Белоруссии заставит Украину «Дрожать от страха», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

