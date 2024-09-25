Зеленский заявил об уничтожении всех ТЭС на Украине
Все украинские тепловые электростанции (ТЭС) уничтожены. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Выступая в Генассамблее ООН, он отметил, что также была уничтожена огромная часть мощностей в гидроэнергетике страны.
«Представьте, что в вашей стране уничтожено 80% энергогенерации. Именно такие масштабы разрушений», - указал украинский лидер.
Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что Украина лишилась около 9 гигаватт мощностей генеральной энергии - половины от необходимого объёма для зимы.
По её словам, Западу для предотвращения гуманитарной катастрофы необходимо оказать помощь Киеву и передать генераторы, отремонтировать объекты производства электроэнергии и тепла, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru