Зеленский заявил об уничтожении всех ТЭС на Украине

Выступая в Генассамблее ООН, он отметил, что также была уничтожена огромная часть мощностей в гидроэнергетике страны.

«Представьте, что в вашей стране уничтожено 80% энергогенерации. Именно такие масштабы разрушений», - указал украинский лидер.

Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что Украина лишилась около 9 гигаватт мощностей генеральной энергии - половины от необходимого объёма для зимы.

По её словам, Западу для предотвращения гуманитарной катастрофы необходимо оказать помощь Киеву и передать генераторы, отремонтировать объекты производства электроэнергии и тепла, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

