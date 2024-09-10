Шойгу: Турция призвала не наносить удары по атомным объектам, Украина отказалась

Он заявил, что когда Турция озвучила предложение не атаковать объекты энергетики, торговый гражданский флот в Черном море, то РФ согласилась. Однако для России стало «большим удивлением» то, что спустя некоторое время украинские власти заявили, что на это не пойдут.

В августе газета The Washington Post сообщала, что до нападения ВСУ на Курскую область Москва и Киев собирались провести тайные переговоры о завершении конфликта, а также условиться не атаковать энергообъекты друг друга в течение двух месяцев. МИД РФ такую информацию не подтверждал, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



