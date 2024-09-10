Шойгу: Турция призвала не наносить удары по атомным объектам, Украина отказалась

Украина отказалась от предложения Турции не наносить удары по объектам энергетики России, тогда как РФ была готова на такое условие в отношении Украины, сообщил секретарь Совбеза Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия 24».

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Он заявил, что когда Турция озвучила предложение не атаковать объекты энергетики, торговый гражданский флот в Черном море, то РФ согласилась. Однако для России стало «большим удивлением» то, что спустя некоторое время украинские власти заявили, что на это не пойдут.

В августе газета The Washington Post сообщала, что до нападения ВСУ на Курскую область Москва и Киев собирались провести тайные переговоры о завершении конфликта, а также условиться не атаковать энергообъекты друг друга в течение двух месяцев. МИД РФ такую информацию не подтверждал, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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