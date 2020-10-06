Зеленский заявил о невозможности закончить войну в Донбассе без Путина
Без диалога с Россией закончить войну в Донбассе невозможно, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Politico Europe.
«Отдельный кейс - это поддержка наших западных партнеров. Но если мы не будем говорить с президентом [России Владимиром] Путиным, мы не сможем полностью восстановить Украину, вернуть все наши территории», — сказал он.
Глава государства добавил, что украинцы никогда не сдаются и продолжат разговаривать с партнерами, а также с Россией.
Ранее Зеленский уволил первого замглавы делегации Киева в трехсторонней группы по Донбассу Витольда Фокина. Это произошло после того, как Фокин заявил, что принятие особого статуса Донбасса, скорее всего, приведёт к миру и выступил за всеобъемлющую амнистию.
В свою очередь, бывший премьер Украины Николай Азаров в эфире НСН рассказал, что никому среди руководителей Украины мир не нужен, все они ждут итогов выборов в США и новых указаний от «своего хозяина».
Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Жители Донбасса отказались признавать новую власть и объявили о создании самопровозглашенных ДНР и ЛНР. В ответ Киев начал так называемую антитеррористическую операцию.
Для урегулирования конфликта представители Украины, России, Франции и Германии выработали в ходе консультаций Минские соглашения. Согласно им, восстановление контроля Вооруженных сил Украины на границе с Россией возможно только после того, как будет проведена амнистия и согласован особый статус этих территорий.
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