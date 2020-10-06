Зеленский заявил о невозможности закончить войну в Донбассе без Путина

Глава государства добавил, что украинцы никогда не сдаются и продолжат разговаривать с партнерами, а также с Россией.

Ранее Зеленский уволил первого замглавы делегации Киева в трехсторонней группы по Донбассу Витольда Фокина. Это произошло после того, как Фокин заявил, что принятие особого статуса Донбасса, скорее всего, приведёт к миру и выступил за всеобъемлющую амнистию.

В свою очередь, бывший премьер Украины Николай Азаров в эфире НСН рассказал, что никому среди руководителей Украины мир не нужен, все они ждут итогов выборов в США и новых указаний от «своего хозяина».

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Жители Донбасса отказались признавать новую власть и объявили о создании самопровозглашенных ДНР и ЛНР. В ответ Киев начал так называемую антитеррористическую операцию.

Для урегулирования конфликта представители Украины, России, Франции и Германии выработали в ходе консультаций Минские соглашения. Согласно им, восстановление контроля Вооруженных сил Украины на границе с Россией возможно только после того, как будет проведена амнистия и согласован особый статус этих территорий.

