Зеленский предвидит беспорядки в ДНР и ЛНР

Президент Украины Владимир Зеленский полагает, что на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса может возникнуть внутренний конфликт. Об этом он заявил в интервью австрийской газете Wiener Zeitung.

По мнению Зеленского, в самопровозглашённых ДНР и ЛНР многие больны коронавирусом, и дело там идёт к гуманитарной катастрофе. К тому же шахтёры Донбасса не получают нормальной зарплаты, отметил украинский президент.

Зеленский предвидит недовольство жителей ЛНР и ДНР, поскольку они видят, что украинцы по другую стороны линии соприкосновения живут лучше.

«Если терпение людей там в какой-то момент исчерпается, могут возникнуть беспорядки», - цитирует Зеленского ТАСС.

Глава государства добавил, что не хочет внутреннего конфликта в ДНР и ЛНР, поскольку погибнут украинцы. Вместе с тем он подтвердил своё намерение добиться мира в Донбассе и вернуть регион в состав Украины.

