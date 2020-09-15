Зеленский предвидит беспорядки в ДНР и ЛНР
Президент Украины Владимир Зеленский полагает, что на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса может возникнуть внутренний конфликт. Об этом он заявил в интервью австрийской газете Wiener Zeitung.
По мнению Зеленского, в самопровозглашённых ДНР и ЛНР многие больны коронавирусом, и дело там идёт к гуманитарной катастрофе. К тому же шахтёры Донбасса не получают нормальной зарплаты, отметил украинский президент.
Зеленский предвидит недовольство жителей ЛНР и ДНР, поскольку они видят, что украинцы по другую стороны линии соприкосновения живут лучше.
«Если терпение людей там в какой-то момент исчерпается, могут возникнуть беспорядки», - цитирует Зеленского ТАСС.
Глава государства добавил, что не хочет внутреннего конфликта в ДНР и ЛНР, поскольку погибнут украинцы. Вместе с тем он подтвердил своё намерение добиться мира в Донбассе и вернуть регион в состав Украины.
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