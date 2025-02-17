Песков объяснил, почему для переговоров РФ и США выбрали Саудовскую Аравию
Выбор Саудовской Аравии в качестве площадки для переговоров США и России является совместным решением. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, эта страна устроила и Москву, и Вашингтон.
«Вот в рамках понимания того, что это место в целом устраивает и американскую сторону, и российскую, вот такое совместное решение», - заключил представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента страны Юрий Ушаков вылетят на переговоры с представителями США в Эр-Рияд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru