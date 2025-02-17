Песков объяснил, почему для переговоров РФ и США выбрали Саудовскую Аравию

По его словам, эта страна устроила и Москву, и Вашингтон.

«Вот в рамках понимания того, что это место в целом устраивает и американскую сторону, и российскую, вот такое совместное решение», - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента страны Юрий Ушаков вылетят на переговоры с представителями США в Эр-Рияд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

