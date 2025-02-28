Зеленский заявил, что остановка огня на территории Украины «не сработает»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что остановка огня на территории страны «не сработает».

Перед визитом Зеленского в США Трамп заявил, что уважает его

Трамп попытался ему возразить, но Зеленский его перебил. «Мы никогда не примем остановки огня», - добавил Зеленский.

Он также заявил, что сделка по редкоземельным металлам - «это еще не все».

Трамп выразил надежду, что США не придется направлять много оружия на Украину, но заявил, что поставки будут. Трамп также заявил, что хочет остановить конфликт на Украине, чтобы «спасти жизни» и «сэкономить много денег», хотя последнее для него куда менее важно.

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ФОТО: РИА Новости
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