Зеленский ввел санкции против властей Грузии
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел санкции в отношении руководства Грузии. Об этом он рассказал в видеообращении в своем телеграм-канале.
Украина ввела санкции против грузинских властей за разгон протестов оппозиции. Под ограничения попал в том числе премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе и другие представители руководства, в том числе лидер правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.
По словам Зеленского, «это санкции против той части власти Грузии, которая сейчас сдает Грузию Путину». Украинский президент также призвал Грузию и Молдавию «вместе защищаться против Москвы».
Накануне Зеленский осудил ситуацию в Грузии, где продолжаются протесты против политики правящей партии в отношениях с Западом.
Очередной виток протестов в Грузии произошел после заявлений премьер-министра Ираклия Кобахидзе 28 ноября о приостановке переговоров о вступлении республики в ЕС и отказе от европейской финансовой помощи до 2028 года. Акции протеста в Тбилиси продолжаются уже неделю, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru