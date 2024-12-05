Зеленский ввел санкции против властей Грузии

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел санкции в отношении руководства Грузии. Об этом он рассказал в видеообращении в своем телеграм-канале.

Украина ввела санкции против грузинских властей за разгон протестов оппозиции. Под ограничения попал в том числе премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе и другие представители руководства, в том числе лидер правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.

«Майдана не предвидится»: Правительство Грузии сумеет сдержать протестующих

По словам Зеленского, «это санкции против той части власти Грузии, которая сейчас сдает Грузию Путину». Украинский президент также призвал Грузию и Молдавию «вместе защищаться против Москвы».

Накануне Зеленский осудил ситуацию в Грузии, где продолжаются протесты против политики правящей партии в отношениях с Западом.

Очередной виток протестов в Грузии произошел после заявлений премьер-министра Ираклия Кобахидзе 28 ноября о приостановке переговоров о вступлении республики в ЕС и отказе от европейской финансовой помощи до 2028 года. Акции протеста в Тбилиси продолжаются уже неделю, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:СанкцииВладимир ЗеленскийГрузия

Горячие новости

Все новости

партнеры