Зеленский ввел санкции против властей Грузии

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел санкции в отношении руководства Грузии. Об этом он рассказал в видеообращении в своем телеграм-канале.

Украина ввела санкции против грузинских властей за разгон протестов оппозиции. Под ограничения попал в том числе премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе и другие представители руководства, в том числе лидер правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.