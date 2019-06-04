Зеленский в Брюсселе выступил против «Северного потока-2»

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Варшаву «противодействовать» строительству газопровода «Северный поток-2». В ходе брифинга с президентом Польши Анджеем Дудой после встречи лидеров двух стран 4 июня в Брюсселе Зеленский назвал эту работу одним из важных направлений взаимодействия двух стран, пишет «Газета.ру».

Украинский лидер среди прочих направлений взаимодействия Польши и Украины назвал энергетическую безопасность и сохранение стратегической роли украинской газотранспортной системы, передает Ura.ru.

Украина и Польша выступают против строительства газопровод «Северный поток – 2», сообщает РИА ФАН. В Варшаве на днях заявили о намерении не продлевать контракт на поставки газа с российским «Газпромом». Срок действия нынешнего соглашения истекает в 2022 году.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН рассказал, почему не считает новые санкции США за «Северный поток-2» опасными.





