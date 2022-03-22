Зеленский: Треть стран НАТО не видит Украину в составе альянса
22 марта 202204:03
Треть государств-членов Североатлантического альянса не видят Украину в составе НАТО, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление украинского лидера Владимира Зеленского.
Столтенберг объяснил наращивание сил на востоке НАТО намерением не выпустить конфликт за пределы Украины
По его словам, в конституции Украины закреплено ее стремление вступить в альянс, но некоторые страны блока видят украинские перспективы иначе.
Как отметил Зеленский, в рамках НАТО примерно одна треть стран не видят Украину в альянсе и открыто об это заявляют.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru