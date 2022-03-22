Зеленский: Треть стран НАТО не видит Украину в составе альянса

Треть государств-членов Североатлантического альянса не видят Украину в составе НАТО, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление украинского лидера Владимира Зеленского.

Столтенберг объяснил наращивание сил на востоке НАТО намерением не выпустить конфликт за пределы Украины

По его словам, в конституции Украины закреплено ее стремление вступить в альянс, но некоторые страны блока видят украинские перспективы иначе.

Как отметил Зеленский, в рамках НАТО примерно одна треть стран не видят Украину в альянсе и открыто об это заявляют.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:УкраинаВладимир ЗеленскийНАТО
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