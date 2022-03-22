Зеленский: Треть стран НАТО не видит Украину в составе альянса

По его словам, в конституции Украины закреплено ее стремление вступить в альянс, но некоторые страны блока видят украинские перспективы иначе.

Как отметил Зеленский, в рамках НАТО примерно одна треть стран не видят Украину в альянсе и открыто об это заявляют.

