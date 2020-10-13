Зеленский анонсировал проведение всеукраинского опроса

На Украине в ходе местных выборов 25 октября пройдет всенародный опрос, передает «Страна.ua» со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского. Гражданам страны предложат ответить на пять вопросов.

Зеленский анонсировал проведение опроса в видеообращении, которое транслировали на государственных телеканалах. «Я задам тебе пять важных вопросов о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в Интернете, о чем спорим с друзьями, родителями или таксистами, о том, о чем раньше нас никогда не спрашивали», — заявил президент Украины в обращении.

Содержание вопросов на данный момент неизвестно, местные выборы назначены на 25 октября.

Ранее президент Украины заявил, что войну в Донбассе невозможно закончить без участия президента РФ Владимира Путина. Он также пообещал украинскому народу уйти в отставку, если на территории ЛНР и ДНР не прекратятся военные действия.



