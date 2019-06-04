Зеленский расскажет в Брюсселе, как вернуть Крым
Президент Украины Владимир Зеленский в время поездки в Брюссель обсудит с чиновниками Евросоюза и НАТО стратегию возвращения Крыма. Об этом рассказала пресс-секретарь главы украинского государства Юлия Мендель в эфире телеканала 1+1, сообщает RT.
Она отметила, что новая администрация Украины помнит о Крыме, по этому поводу ведутся постоянные консультации, а когда решение будет найдено, его обнародуют, передает РЕН ТВ.
Мендель сообщила, что 4 июня состоится первый визит в Брюссель, там вопрос Крыма тоже будет обсуждаться. Пресс-секретарь отметила, что Киев свою позицию относительно полуострова, вошедшего в 2014 году в состав России, не поменял, сообщает Ura.ru.
В понедельник Владимир Зеленский назначил полпредом в контактную группу по урегулированию на востоке экс-президента Леонида Кучму. В эфире НСН политолог, бывший советник Кучмы Олег Соскин назвал назначение Кучмы худшим шагом Зеленского.
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