Зеленский расскажет в Брюсселе, как вернуть Крым

Президент Украины Владимир Зеленский в время поездки в Брюссель обсудит с чиновниками Евросоюза и НАТО стратегию возвращения Крыма. Об этом рассказала пресс-секретарь главы украинского государства Юлия Мендель в эфире телеканала 1+1, сообщает RT.

Она отметила, что новая администрация Украины помнит о Крыме, по этому поводу ведутся постоянные консультации, а когда решение будет найдено, его обнародуют, передает РЕН ТВ.

Мендель сообщила, что 4 июня состоится первый визит в Брюссель, там вопрос Крыма тоже будет обсуждаться. Пресс-секретарь отметила, что Киев свою позицию относительно полуострова, вошедшего в 2014 году в состав России, не поменял, сообщает Ura.ru.

В понедельник Владимир Зеленский назначил полпредом в контактную группу по урегулированию на востоке экс-президента Леонида Кучму. В эфире НСН политолог, бывший советник Кучмы Олег Соскин назвал назначение Кучмы худшим шагом Зеленского.

