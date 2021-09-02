Зеленский рассказал о возможных американских санкциях против «Северного потока - 2»
Вашингтон гарантирует введение новых ограничений против проекта «Северный поток – 2» в случае создания энергетических проблем Киеву со стороны других государств, сообщает Life со ссылкой на заявление украинского лидера Владимира Зеленского по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом.
Зеленский назвал такую позицию «большой победой». Глава государства отметил, что данный вопрос нуждается в дальнейшем обсуждении.
«Пока что мы находимся на той стадии, где президент Байден лично гарантирует, что, если со стороны РФ или со стороны других представителей, других сторон «Северного потока – 2» в случае его запуска будут нарушены какие-то вещи, которые предусматривают небезопасную ситуацию, энергетические проблемы для Украины, США гарантируют введение санкций против «Северного потока – 2», — сказал Зеленский.
Как сообщалось, страны консолидировались в том, что газопровод несет угрозу европейской энергетической безопасности. США намерены добиваться сохранения транзитной роли Украины в энергетике, чтобы не допустить применение энергетики в качестве геополитического оружия РФ.
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