Зеленский рассказал о возможных американских санкциях против «Северного потока - 2»

Зеленский назвал такую позицию «большой победой». Глава государства отметил, что данный вопрос нуждается в дальнейшем обсуждении.

«Пока что мы находимся на той стадии, где президент Байден лично гарантирует, что, если со стороны РФ или со стороны других представителей, других сторон «Северного потока – 2» в случае его запуска будут нарушены какие-то вещи, которые предусматривают небезопасную ситуацию, энергетические проблемы для Украины, США гарантируют введение санкций против «Северного потока – 2», — сказал Зеленский.

Как сообщалось, страны консолидировались в том, что газопровод несет угрозу европейской энергетической безопасности. США намерены добиваться сохранения транзитной роли Украины в энергетике, чтобы не допустить применение энергетики в качестве геополитического оружия РФ.

