Украина и США приняли официальное заявление по «Северному потоку-2»

Украина и США приняли совместное заявление о стратегическом партнерстве, в котором выступают против газопровода "Северный поток - 2". Текст документа доступен на официальном сайте украинского лидера Владимира Зеленского.

Заявление было составлено в ходе рабочего визита Зеленского в США. Страны консолидировались в том, что газопровод несет угрозу европейской энергетической безопасности. США намерены добиваться сохранения транзитной роли Украины в энергетике, чтобы не допустить применение энергетики в качестве геополитического оружия РФ.

Правительства двух стран договорились наращивать усилия для "увеличения мощностей поставки газа в Украину из диверсифицированных источников", - отмечается в документе.

Украина и Штаты "способствуют укреплению энергетической безопасности Украины путем политики устойчивых, эффективных и долгосрочных решений, подкрепленных продолжающейся реформой корпоративного управления".