Зеленский прокомментировал возможность использования на Украине вакцины «Спутник V»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские власти получили подтверждение на поставку 12 миллионов доз вакцин компаний AstraZeneca и Novavax от коронавируса, сообщает РИА Новости.
Комментируя возможность использования вакцины «Спутник V», украинский лидер отметил, до сих от ВОЗ и от ведущих экспертов «не поступало официальной информации» относительно эффективности российского препарата в 90-91%.
«Я считаю, что граждане Украины – это люди, и точно, извините за такое сравнение, не кролики. И на них экспериментировать мы не имеем права», - резюмировал Зеленский.
Ранее в авторитетном медицинском журнале The Lancet появилась пбликация, в которой говорится об эффективности российской вакцины «Спутник V», сообщает Газета.ру. Специалисты заявили, что у 98% добровольцев, принимавших участие в исследовании, выработался гуморальный иммунный ответ, у 100% — клеточный иммунный ответ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru