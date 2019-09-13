Зеленский призвал сохранить антироссийские санкции
Владимир Зеленский призвал Запад не снимать санкций против России. Как отмечает «Страна.ua», об этом президент Украины заявил во время форума «Ялтинская европейская стратегия». Глава государства подчеркнул, что ограничительные меры – «это фактически жесткие налоги, которые необходимы для мирового порядка», отмечает RT.
Кроме того, Зеленский добавил, что санкции представляют собой «мощное и действенное оружии» дипломатии. А она, в свою очередь, единственный путь к завершению войны и возвращению украинских территорий.
Как напоминают «Известия», отношения Москвы и Запада ухудшились после госпереворота на Украине и воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. Тогда Евросоюз и США ввели ограничительные меры в отношении Москвы, обвинив ее в сложившейся ситуации на Украине. Санкции затронули отдельные физические и юридические лица, а также целые сектора экономики РФ. После этого санкции неоднократно продлевались.
Ранее НСН писала, что 10 сентября США ввели санкции против двух сотрудников Следственного комитета России в Сургуте. В частности, под ограничительные меры подпали руководитель регионального следственного отдела Владимир Ермолаев и старший следователь отдела Степан Ткач.
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