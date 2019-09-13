Зеленский призвал сохранить антироссийские санкции

Владимир Зеленский призвал Запад не снимать санкций против России. Как отмечает «Страна.ua», об этом президент Украины заявил во время форума «Ялтинская европейская стратегия». Глава государства подчеркнул, что ограничительные меры – «это фактически жесткие налоги, которые необходимы для мирового порядка», отмечает RT.

Кроме того, Зеленский добавил, что санкции представляют собой «мощное и действенное оружии» дипломатии. А она, в свою очередь, единственный путь к завершению войны и возвращению украинских территорий.