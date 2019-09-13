Зеленский призвал сохранить антироссийские санкции

13 сентября11:44

Владимир Зеленский призвал Запад не снимать санкций против России. Как отмечает «Страна.ua», об этом президент Украины заявил во время форума «Ялтинская европейская стратегия». Глава государства подчеркнул, что ограничительные меры – «это фактически жесткие налоги, которые необходимы для мирового порядка», отмечает RT.

Кроме того, Зеленский добавил, что санкции представляют собой «мощное и действенное оружии» дипломатии. А она, в свою очередь, единственный путь к завершению войны и возвращению украинских территорий.

ЕС продлил индивидуальные санкции против России

Как напоминают «Известия», отношения Москвы и Запада ухудшились после госпереворота на Украине и воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. Тогда Евросоюз и США ввели ограничительные меры в отношении Москвы, обвинив ее в сложившейся ситуации на Украине. Санкции затронули отдельные физические и юридические лица, а также целые сектора экономики РФ. После этого санкции неоднократно продлевались.

Ранее НСН писала, что 10 сентября США ввели санкции против двух сотрудников Следственного комитета России в Сургуте. В частности, под ограничительные меры подпали руководитель регионального следственного отдела Владимир Ермолаев и старший следователь отдела Степан Ткач.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияУкраинаСанкции