Зеленский призвал Брюссель вмешаться в ситуацию с запретом ряда стран на агропродукцию Украины

По его словам, они обсудили запрет, введенный рядом стран-членов Евросоюза на ввоз украинской сельхозпродукции.

Зеленский подчеркнул, что призвал Брюссель вмешаться в эту ситуацию, а также напомнил про то, что такие действия стали грубым нарушением соглашения об ассоциации и установочных договоров Европейского Союза.

Ранее стало известно, что Украина может остаться без поддержки ЕС из-за проблем с зерном, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

