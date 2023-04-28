Зеленский призвал Брюссель вмешаться в ситуацию с запретом ряда стран на агропродукцию Украины

О жестком разговоре с председателем Евросовета Шарлем сообщил на своей странице в Твиттер украинский президент Владимир Зеленский.

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По его словам, они обсудили запрет, введенный рядом стран-членов Евросоюза на ввоз украинской сельхозпродукции.

Зеленский подчеркнул, что призвал Брюссель вмешаться в эту ситуацию, а также напомнил про то, что такие действия стали грубым нарушением соглашения об ассоциации и установочных договоров Европейского Союза.

Ранее стало известно, что Украина может остаться без поддержки ЕС из-за проблем с зерном, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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