Зеленский призвал Брюссель вмешаться в ситуацию с запретом ряда стран на агропродукцию Украины
О жестком разговоре с председателем Евросовета Шарлем сообщил на своей странице в Твиттер украинский президент Владимир Зеленский.
По его словам, они обсудили запрет, введенный рядом стран-членов Евросоюза на ввоз украинской сельхозпродукции.
Зеленский подчеркнул, что призвал Брюссель вмешаться в эту ситуацию, а также напомнил про то, что такие действия стали грубым нарушением соглашения об ассоциации и установочных договоров Европейского Союза.
Ранее стало известно, что Украина может остаться без поддержки ЕС из-за проблем с зерном, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru