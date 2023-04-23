Румынская таможня начнет опечатывать продовольственные грузы с Украины
Таможенная служба Румынии с 24 апреля будет опечатывать идущие транзитом с Украины агропродовольственные грузы, сообщили в Бухаресте.
Меры приняты для защиты румынских фермеров, заявил министр сельского хозяйства страны Петре Дая. Из-за потока украинского зерна местные производители сталкиваются с трудностями, говорится в заявлении на сайте министерства сельского хозяйства республики.
Дая отметил, что Бухарест продолжит поддерживать Киев в сфере торговли. Но делать это в ущерб румынским фермерам правительство не собирается, подчеркнул министр.
Издание Fakt ранее сообщило, что избыток украинского зерна поставил польских фермеров на грань разорения, передает «Радиоточка НСН».
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