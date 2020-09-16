Зеленский поручил создать условия для разработки украинских вакцин
Глава Украины Владимир Зеленский поручил создать в стране центр, в котором смогут заниматься разработкой вакцин и научными исследованиями в данной области. Об этом сообщает РБК со ссылкой на офис украинского президента.
В заявлении отмечается, что данная инициатива должна помочь Украине избавиться от зависимости от импортных вакцин и лекарственных препаратов и повысить защиту населения от потенциального биологического оружия.
Месяц назад, 15 августа 2020 года Украина провела совещание, посвященное системе "биологической безопасности". Возглавила совещание председатель офиса украинского президента Юлия Соколовская. Повесткой мероприятия было создание специальных условий для проведения научно-исследовательских разработок в области иммунобиологических средств и технологий.
Присутствующие на совещании ученые заявили, что для развития в данной отрасли необходимо применение технологий генной инженерии.
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