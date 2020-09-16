Зеленский поручил создать условия для разработки украинских вакцин

Глава Украины Владимир Зеленский поручил создать в стране центр, в котором смогут заниматься разработкой вакцин и научными исследованиями в данной области. Об этом сообщает РБК со ссылкой на офис украинского президента.

В заявлении отмечается, что данная инициатива должна помочь Украине избавиться от зависимости от импортных вакцин и лекарственных препаратов и повысить защиту населения от потенциального биологического оружия.

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Месяц назад, 15 августа 2020 года Украина провела совещание, посвященное системе "биологической безопасности". Возглавила совещание председатель офиса украинского президента Юлия Соколовская. Повесткой мероприятия было создание специальных условий для проведения научно-исследовательских разработок в области иммунобиологических средств и технологий.

Присутствующие на совещании ученые заявили, что для развития в данной отрасли необходимо применение технологий генной инженерии.


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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КоронавирусВакцинаВладимир Зеленский
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