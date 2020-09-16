Зеленский поручил создать условия для разработки украинских вакцин

Глава Украины Владимир Зеленский поручил создать в стране центр, в котором смогут заниматься разработкой вакцин и научными исследованиями в данной области. Об этом сообщает РБК со ссылкой на офис украинского президента.



В заявлении отмечается, что данная инициатива должна помочь Украине избавиться от зависимости от импортных вакцин и лекарственных препаратов и повысить защиту населения от потенциального биологического оружия.