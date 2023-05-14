Лукашенко пропустил церемонию празднования Дня флага, герба и гимна Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не появился на церемонии празднования Дня флага, герба и гимна республики. Трансляцию торжественного мероприятия вел телеканал СБ ТВ.

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Обращение от имени главы государства зачитал премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Также поздравление опубликовано на официальном сайте президента.

Белорусский лидер 9 мая посетил Москву. Вместе с ним присутствовали другие главы стран СНГ.

Лукашенко не принимал участие в публичных мероприятиях. Он не посетил завтрак в Кремле после окончания парада Победы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
ТЕГИ:БелоруссияАлександр Лукашенко

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