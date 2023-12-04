Салливан: ресурсы для поставок оружия Киеву закончатся к концу 2023 года
У администрации США к концу 2023 года закончатся ресурсы для военной помощи Украине, заявил на брифинге помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
По его словам, вашингтонская администрация без дополнительных ассигнований не сможет приобретать оружие и военную технику для Украины. Он призвал Конгресс США выделить средства для продолжения помощи Киеву, пишет ТАСС.
Салливан подтвердил, что после исчерпания ресурсов поставки оружия Украине прекратятся.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе встречи со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем сообщил, что Братислава не намерена поставлять оружие и боеприпасы украинской армии, передает «Радиоточка НСН».
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