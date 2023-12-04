Салливан: ресурсы для поставок оружия Киеву закончатся к концу 2023 года

По его словам, вашингтонская администрация без дополнительных ассигнований не сможет приобретать оружие и военную технику для Украины. Он призвал Конгресс США выделить средства для продолжения помощи Киеву, пишет ТАСС.

Салливан подтвердил, что после исчерпания ресурсов поставки оружия Украине прекратятся.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе встречи со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем сообщил, что Братислава не намерена поставлять оружие и боеприпасы украинской армии, передает «Радиоточка НСН».

