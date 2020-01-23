Зеленский отказался посетить форум по Холокосту в Израиле

Зеленский отметил, что примет участие в других запланированных мероприятиях, в том числе во встрече с президентом, премьер-министром и спикером Кнессета Израиля.

Ранее стало известно, что в окружении Зеленского пытались договориться о его встрече с президентом России Владимиром Путиным в Израиле. Однако помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что лидеры двух стран смогут разве что переговорить «на ногах».

Ушаков отметил, что глава государства сократил время своего визита в Израиль с двух дней до одного из-за смены правительства в России.

В Израиле проходят памятные мероприятия, посвященные Холокосту. Они приурочены к 75-летию освобождения концлагеря Освенцим советскими войсками. В страну прибыл президент России Владимир Путин и лидеры других стран.