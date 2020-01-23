Зеленский отказался посетить форум по Холокосту в Израиле
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в Израиль отказался посетить Всемирный форум памяти жертв Холокоста. Вместо этого он отдал свое место и места членов украинской делегации людям, которые выжили в нацистских лагерях.
«Решили передать мое место и места делегации Украины этим мужественным, уникальным людям», - написал Зеленский на своей странице в Facebook.
Зеленский отметил, что примет участие в других запланированных мероприятиях, в том числе во встрече с президентом, премьер-министром и спикером Кнессета Израиля.
Ранее стало известно, что в окружении Зеленского пытались договориться о его встрече с президентом России Владимиром Путиным в Израиле. Однако помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что лидеры двух стран смогут разве что переговорить «на ногах».
Ушаков отметил, что глава государства сократил время своего визита в Израиль с двух дней до одного из-за смены правительства в России.
В Израиле проходят памятные мероприятия, посвященные Холокосту. Они приурочены к 75-летию освобождения концлагеря Освенцим советскими войсками. В страну прибыл президент России Владимир Путин и лидеры других стран.
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