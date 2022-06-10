«Это фейк!» В «Альфа-Групп» опровергли информацию об украинском гражданстве Фридмана

Заявления о том, что миллиардер Михаил Фридман якобы хочет получить гражданство Украины, не соответствуют действительности, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя «Альфа-Групп».

«Это фейк. Это фейки, инспирируемые с целью опорочить репутацию акционеров группы», — сказал представитель компании, сооснователем которой является Фридман.

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В РБК также сообщили, что бизнесмен не пытался получить гражданство Украины и переместить туда активы.

Накануне о таких планах Фридмана сообщил глава украинского Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков в интервью Forbes.

В середине марта Фридман, занимающий с состоянием $11,8 млрд шестое место в рейтинге богатейших россиян по версии Forbes, жаловался, что у него из-за санкций почти нет наличных.

«Может, мне самому стоит убираться в доме?» - задался вопросом Фридман, посетовав, что «заперт в Лондоне», а ежемесячного пособия в 2500 фунтов не хватает даже на уборку.

В конце марта Фридман пожаловался, что остался без ресторанов, «должен есть дома и практически нахожусь под домашним арестом».

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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