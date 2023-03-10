Зеленский обсудил с министром обороны Норвегии поставки оружия Украине

Владимир Зеленский обсудил с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом поставки оружия Украине. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

В сообщении говорится, что стороны планируют ускорить уже объявленные поставки.

Ранее глава оборонного ведомства Норвегии анонсировал отправку Киеву танков Leopard, не уточнив их количество.

Немецкий политолог Александр Рар в разговоре с НСН выразил мнение, что если причастные к подрыву «Северных потоков» окажутся действительно украинцами, последствия для Киева могут быть очень серьезными.

