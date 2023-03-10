Зеленский обсудил с министром обороны Норвегии поставки оружия Украине
Владимир Зеленский обсудил с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом поставки оружия Украине. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
В сообщении говорится, что стороны планируют ускорить уже объявленные поставки.
Ранее глава оборонного ведомства Норвегии анонсировал отправку Киеву танков Leopard, не уточнив их количество.
Немецкий политолог Александр Рар в разговоре с НСН выразил мнение, что если причастные к подрыву «Северных потоков» окажутся действительно украинцами, последствия для Киева могут быть очень серьезными.
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