Зеленский не исключил обмен Медведчука на украинцев

По его словам, это возможно в случае обнаружения у политика российского гражданства. «Медведчук — гражданин Украины, и к нему применяется украинское законодательство. С другой стороны, если, например, Россия подтвердила бы, что у господина Медведчука есть русское гражданство, к примеру, ну, вполне возможно», — заявил президент Украины.

В таком случае Киев мог бы рассмотреть возможность «обмена господина Медведчука на настоящих героев и граждан Украины, которые находятся не в Украине».

8 октября Медведчука перевели в статус подозреваемого по делу о госизмене и содействии терроризму. Глава СБУ Иван Баканов заявил, что Медведчук в 2014 году совместно с действующим руководством страны поставлял уголь из ДНР и ЛНР. В партии назвали новое подозрение своему лидеру фальшивым и безосновательным.

