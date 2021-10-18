Зеленский не исключил обмен Медведчука на украинцев
Обмен главы украинской политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука на граждан Украины возможен, сообщил в интервью телеканалу ICTV глава государства Владимир Зеленский.
По его словам, это возможно в случае обнаружения у политика российского гражданства. «Медведчук — гражданин Украины, и к нему применяется украинское законодательство. С другой стороны, если, например, Россия подтвердила бы, что у господина Медведчука есть русское гражданство, к примеру, ну, вполне возможно», — заявил президент Украины.
В таком случае Киев мог бы рассмотреть возможность «обмена господина Медведчука на настоящих героев и граждан Украины, которые находятся не в Украине».
8 октября Медведчука перевели в статус подозреваемого по делу о госизмене и содействии терроризму. Глава СБУ Иван Баканов заявил, что Медведчук в 2014 году совместно с действующим руководством страны поставлял уголь из ДНР и ЛНР. В партии назвали новое подозрение своему лидеру фальшивым и безосновательным.
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