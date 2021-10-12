Медведчук: Украина идет по пути диктатуры
Глава политического совета украинской оппозиционной партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что страна движется к диктатуре. Об этом он заявил после заседания суда по своему делу.
«Украина идет по пути узурпации власти и установления диктатуры и это не принесет пользы нашим гражданам», - цитирует Медведчука РИА Новости.
В пятницу, 8 октября Медведчука перевели в статус подозреваемого по делу о госизмене и содействии терроризму. Глава СБУ Иван Баканов заявил, что Медведчук в 2014 году совместно с действующим руководством страны поставлял уголь из ДНР и ЛНР.
В партии назвали новое подозрение своему лидеру фальшивым и безосновательным.
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