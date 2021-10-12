Медведчук: Украина идет по пути диктатуры

Глава политического совета украинской оппозиционной партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что страна движется к диктатуре. Об этом он заявил после заседания суда по своему делу.

«Украина идет по пути узурпации власти и установления диктатуры и это не принесет пользы нашим гражданам», - цитирует Медведчука РИА Новости.

В пятницу, 8 октября Медведчука перевели в статус подозреваемого по делу о госизмене и содействии терроризму. Глава СБУ Иван Баканов заявил, что Медведчук в 2014 году совместно с действующим руководством страны поставлял уголь из ДНР и ЛНР.

В партии назвали новое подозрение своему лидеру фальшивым и безосновательным.



